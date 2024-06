Musik und Barbeque in Dormagen Besonderes Mittsommerfest im Tannenbusch

Auch als noch mehr Wasser vom Himmel fiel, harrten die meisten Gäste auf der ausverkauften Terrasse aus und ließen die Künstlerin buchstäblich nicht im Regen stehen. Tiziana Moi wurde begleitet von Lysander Schwiebert am Keyboard und erzählte in ihrem Song „Magic of this moment“ von dem magischen Moment, auf der Bühne zu stehen und ihre Kunst darzubieten.