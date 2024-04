Konzert in Dormagen Treffen mit den Pilzköpfen aus Liverpool

Zu „Eight days a week“, „Nowhere man“, „Michelle“, „Back in the U.S.S.R. und all den Dauerbrennern unter den Songs ist rein gar nichts zu sagen. Man konnte und sollte sich einfach zurücklehnen und die Musik in vollen Zügen genießen. Ihr mehrstimmiger Harmoniegesang kam dem Genius der Beatles sehr nahe. Aber auch jeder Einzelne konnte zeigen, was in ihm steckt. Emotionslos routiniert heruntergespielt wurde hier gar nichts, sondern die Beatles wurden zelebriert. Vor aller Augen lief eine anheimelnde Hommage ab.