Konzert in Dormagen : „Messiah“ fesselt mit Sinfonien, Arien und Chorgesang

Knechtsteden Der Kammerchor an der Basilika Knechtsteden führte zum 30-Jährigen erneut „Messiah“ von Georg Friedrich Händel auf.

Wunderbar in seiner Präzision und Ausdrucksstärke sang der Chor, nicht nur in der Begleitung famos spielte das Orchester auf, und die Solisten begeisterten in ihrer herrlichen Stimmführung: Nadine Balbeisi (Sopran), Arnon Zlotnik (Altus), Henning Jendritza (Tenor) und Bernhard Hüsgen (Bass). Dirigent Bert Schmitz agierte zurückhaltender als sonst, er ließ aber in seiner Präsenz nichts an Einsatz und beherrschender Ausstrahlung vermissen. Lag es an der Fülle der christlichen Glaubenslehre? Lauschten die Interpreten selbst ihrer Klangfülle nach? Jedenfalls hat alles gepasst, faszinierte das Oratorium mit jedem sinfonischen Einspielen, fesselte bei den Arien und berührte innig beim Chorgesang.