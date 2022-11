Konzert in Dormagen: Jugendchor für Gleichberechtigung​

Dormagen Mit dem Konzert „Sag mir, was ist fair“ setzt der Jugendchor „TonArt“ ein Statement gegen Antidiskriminierung und für Gleichberechtigung.

An diesem Wochenende werden sie ihre Ergebnisse in der Aula des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden präsentieren. Musikalisch werden sowohl deutsch- als auch englischsprachige Stücke aus diversen Genren präsentiert. Ein Großteil der Songs wurde von Künstlern verfasst, die aufgrund äußerer, kultureller Merkmale oder ihrer Arbeit tagtäglich mit verschiedensten Formen von Rassismus und Diskriminierung konfrontiert werden und dies entsprechend in ihrer Musik ausdrücken.

Unterstützt wird „TonArt“ nicht nur durch eine tolle Band – die Rapperin „Die P“ aus Bonn und „WAHNSCHAFFE“ aus Köln werden in Knechtsteden mit auf der Bühne stehen. Außerdem werden aufgezeichnete Texte der Poetry-Slammerin Lisa Brück zu hören sein. Im Anschluss sammelt der Chor Spenden für den Bonner Leichtathletik-Verein Tracksrunner. Dieser wurde vom Rapper Sylabil Spill gegründet, der selber in seiner Jugend Leistungssportler war und möchte benachteiligten Kindern und Jugendlichen durch Sport eine Perspektive geben. Die Konzerte finden statt am Samstag, 5. November, um 19 Uhr und am Sonntag, 6. November, um 17 Uhr. Einlass ist jeweils 30 Minuten vorher. Der Eintritt kostet 12 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Schüler und Studenten. Tickets gibt es unter www.ticketnetzwerk.de oder spontan an der Abendkasse.