Jubiläumskonzert in Dormagen Chor beeindruckt mit „Fundstücken“

Es war ein ganz besonderer Sonntagabend in der Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums, der das Publikum restlos begeisterte: Der Chor DaCapo feierte sein 40-jähriges Bestehen mit einem bunten Potpourri seines Repertoires. Schon am Samstag war der Chor vor ebenfalls ausverkauftem Haus mit dem Programm „Fundstücke“ aufgetreten. Am Sonntag hielt Chorgründer und -Leiter Horst Herbertz dann zum letzten Mal den Dirigentenstab für DaCapo in der Hand – nach 40 Jahren gibt er die Chorleitung ab an seinen Kollegen Carsten Wüster.