Konzert in Dormagen : Barocke Klänge zum Kammerchor-Geburtstag

Knechtsteden Der Kammerchor an der Basilika Knechtsteden führte exakt das Musikprogramm wie bei seinem ersten Konzert vor 30 Jahren auf.

(nie) In der Filmwelt kommen Remakes meist als müde Langweiler über. In der Musik ist das nicht so, und erst recht nicht, wenn es um Komponisten dieses Ranges geht: Johann Sebastian Bach und Giovanni Battista Sammartini. Und wenn dann noch ein vorzügliches Ensemble unter der brillanten Leitung von Bert Schmitz hinzukommt, ist die Aufführung absolut perfekt. 30 Jahre sind seit dem ersten Konzert des Kammerchors an der Basilika Knechtsteden vergangen. Nun wurde genau diese Musik neu aufgeführt – mit ansteckend mitreißender Spiritualität. Es spielte in wunderbarer Abstimmung mit dem Basilika-Chor das Kölner Consortium Musica Sacra auf. Sowohl stimmlich als auch instrumental gab es noch einige Teilnehmer, die auch damals mit von der Partie waren.