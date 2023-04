Konzert in der Basilika Knechtsteden Kammerchor Knechtsteden wahrt Tradition an Palmsonntag

So geriet das gut einstündige Beschwören der Ungeheuerlichkeit der Karwoche zu einer offen ausgesprochenen Aufforderung zur Besinnung. Die überwiegend aus dem Barock und der Renaissance stammende Musikliteratur war wunderbar einstudiert und wurde scheinbar mühelos interpretierend serviert. „Schau hin nach Golgatha“, eine vergleichweise schlichte und umso ergreifendere Komposition von Friedrich Silcher, verlieh dem Konzert seinen Titel. „Dort schwebt am Kreuzesstamm im Todeskampf dein Jesus. Mit deiner Schuld beladen“, heißt es darin. Da wurde es ganz ernst und noch stiller in den vollen Bankreihen als zuvor. Auch die Orgel schloss sich mit dunklen Noten an Dafür standen die Toccata quinta von Johann Jacob Froberger und - er durfte nicht fehlen – Johann Sebastian Bach mit seinem Orgelstück „O Mensch, bewein dein Sünde groß“.