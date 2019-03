Konzert in Dormagen-Knechtsteden: Sänger würdigen Jacques Offenbach

Knechtsteden Der Männerchor Bayer Dormagen hatte in Knechtsteden einen großen Auftritt.

200 Jahre Jacques Offenbach, „´ne kölsche Jong“ mit dem Schalk im Nacken, diesem Jubiläum wurde am Sonntag in der Aula des Norbert-Gymnasiums gebührend Tribut gezollt. Zur bejubelten Aufführung kam mit der Operette „La Vie Parisienne“ beim Konzert des Männerchors Bayer Dormagen ein derzeit wenig aufgeführtes Stück. Das entfaltete seinen Charme ausgerechnet mit einer Hommage an das zu Offenbachs Zeiten (1819-1880) zur Blüte kommende Industriezeitalter. Temporeich ratterte, schnaufte und rumpelte es, dass es eine wahre Pracht war. „Je mehr Dampf, Qualm oder Lärm“, bemerkte Klaus Fischer, „umso mehr Fortschritt war dabei.“

Diese augenzwinkernde Reminiszenz des Vorsitzenden des Männerchors mag heute befremden, aber so war das Fin de Siècle eben, also das Ende des 19. Jahrhunderts. Geschwindigkeit war alles, Lebensgenuss pur, auch die Eitelkeiten kamen auf den Altar. So viel wie irgend möglich davon auf die Bühne zu bringen, darin bestand die große Kunst des Abends. Männerchor und Salonorchester, Sabine Laubach, Sopran, Kevin Dickmann und Andreas Post, Bariton, die drei Gesangssolisten, gaben Einblicke in die gehobene galante Szenerie.