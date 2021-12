Kontrollen in Dormagen : Mehrere Verstöße gegen die Quarantäne-Pflicht

Kontrollen in Dormagen

Dormagen Das Ordnungsamt der Stadt Dormagen kontrolliert auferlegte Quarantäne. Wer dagegen verstößt, dem drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 1000 Euro.

Klare Worte der Stadt: Das Ordnungsamt appelliert an alle Bürger, die aufgrund einer Corona-Infektion oder eines direkten Kontaktes unter Quarantäne stehen, die Anordnung zu befolgen. In den vergangenen Wochen haben die Mitarbeiter vermehrt Verstöße festgestellt und unter Quarantäne stehende Personen zuhause nicht angetroffen. In 15 Fällen war sowohl bei der ersten als auch zweiten Kontrolle des Ordnungsamtes die unter Quarantäne stehende Person nicht anzutreffen.