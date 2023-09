SWD stützt die lokale Wirtschaft mit dem Nahwerte-Stadtgutschein Konkurrenz zu groß: Online-Marktplatz wird abgeschaltet

Diesen Beschluss fasste der Aufsichtsrat der SWD in seiner jüngsten Sitzung. „Damit setzen wir genau das richtige Signal für Einzelhandel, Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe in Dormagen. In konjunkturell schwierigen Zeiten ist der Stadtgutschein eine Möglichkeit, Umsätze in der Stadt zu halten und Sichtbarkeit für die vielfältigen Angebote zu schaffen, die wir hier haben“, ordnet SWD-Geschäftsführer Michael Bison die Entscheidung des SWD-Aufsichtsgremiums ein. Die Teilnahme am Nahwerte-Stadtgutschein ist niedrigschwellig, technisch unkompliziert und für die Unternehmen kostenfrei. Zum Werbeeffekt, den die Nahwerte-Partner durch Kommunikation und Marketing der SWD für den Gutschein erfahren, kommen als „Nebenwirkung“ das Kollektiv, Vernetzung und Erfahrungsaustausch mit den übrigen Gutschein-Akzeptanzstellen.