Fahrradstraße in Dormagen „Haarsträubende Konflikte“ zwischen Rad- und Autofahrern auf der Deichstraße

Er ist als Radfahrer auf der Deichstraße ein bis drei Mal in der Woche unterwegs. Hildebrand merkt an, dass die Deichstraße schmal sei – in etwa viereinhalb Meter breit an den meisten Stellen. Innerorts müssen Autofahrer Radfahrer mit einem Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern und außerorts mit zwei Metern überholen. Faktisch gibt es also auf der Deichstraße ein Überholverbot für Autos, sagt er. Trotzdem überholen Autofahrer Radfahrer auf der Deichstraße, weshalb es oft zu gefährlichen Situationen komme.