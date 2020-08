Kommunalwahl in Dormagen : Wählen in leichter Sprache erklärt

Bei Ute Gillrath (hier zur Aktion „Café en blanc“) können sich die Interessierten für die Wahl-Info in leichter Sprache anmelden. Foto: KoKoBe

Dormagen Eine Informationsveranstaltung am Dienstag im Dormagener Ratssaal richtet sich an Menschen mit Behinderung und alle Interessierten, die sich den Wahlvorgang in leichter Sprache erklären lassen wollen.

Von Carina Wernig

Auch Menschen mit Behinderung dürfen an den Wahlen teilnehmen, stehen aber oft vor der Frage „Wählen – wie geht das?“ Daher informiert die Koordinierungs-, Kontakt und Beratungsstelle (KoKoBe) im Rhein-Kreis Neuss am Dienstag, 1. September, ab 17 Uhr im Ratssaal des Neuen Rathauses zum Thema Kommunalwahlen. Der Info-Nachmittag richtet sich sowohl an Menschen mit einer geistigen Behinderung als auch an alle Menschen, die Interesse daran haben, den Ablauf der Kommunalwahlen in einfachen Worten erklärt zu bekommen.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Stadt Dormagen und dem Büro für Leichte Sprache der Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss statt. „Unsere Veranstaltung wird eine sehr praxisnahe Ausrichtung haben, als Anschauungsmaterial stellen wir auch eine Wahlkabine mit Wahlurne auf, an der das Verfahren ganz praktisch geübt werden kann“, sagt Ute Gillrath von der KoKoBe. „Das Ziel ist es, alle Menschen zu befähigen, ihr Wahlrecht auszuüben und sie zu motivieren, davon Gebrauch zu machen.“

Bereits am 1. Juli 2016 trat in Nordrhein-Westfalen ein Gesetz in Kraft, das den Wahlrechtsausschluss von Menschen mit Behinderung beendet hat. Mit Schleswig-Holstein ist NRW damit das erste Bundesland, das seine Wahlgesetze in diesem Punkt geändert hat. Bis zu diesem Zeitpunkt war es Menschen mit einer wesentlichen geistigen Behinderung nicht erlaubt zu wählen. Die Neuregelung kam erstmals flächendeckend bei der NRW-Landtagswahl 2017 zum Einsatz. Im Landes- und Kommunalwahlrecht NRW steht außerdem, dass zu den Wahlen Informationen in Leichter Sprache bereitgestellt werden müssen. Menschen mit Behinderung haben die Möglichkeit, eine Hilfsperson in Anspruch zu nehmen.