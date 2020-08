Kommunalwahl in Dormagen : Der Spielmacher des Zentrums

Nievenheim Hans-Joachim Woitzik kandidiert zum fünften Mal für das Bürgermeister-Amt. Vor sechs Jahren holte er das drittbeste Ergebnis aller Bewerber.

Es dürfte nicht viele Politiker in Dormagen geben, die fünf Mal bei einer Bürgermeisterwahl kandidiert haben. Auf Hans-Joachim Woitzik trifft das zu. Der 63-Jährige tritt am 13. September erneut für seine Zentrumspartei an. Bei der letzten Wahl 2014 holte er 9,2 Prozent und war damit drittbester Bewerber.

Hans-Joachim Woitzik kandidiert schon zum fünften Mal. Foto: privat

Dass Woitzik einmal in der Kommunalpolitik landen würde, ist so überraschend nicht. Denn eine entsprechende Prägung bekam er durch seinen Vater Gerhard, der jahrzehntelang das Gesicht des Zentrums in Deutschland gewesen ist und auch in Dormagen einer der bekanntesten Lokalpolitiker in den vergangenen 50 Jahren.

„Mein Vater ist ein Vorbild für mich“, sagt Hans-Joachim Woitzik, „die Menschen haben sich immer gut und lobend über ihn geäußert.“ Irgendwann fragte ihn sein Vater, ob er nicht mal mitmachen möchte. „Ich bin dann als Sachkundiger Bürger in den Schulausschuss. Das hat viel Spaß gemacht und ich habe interessante Erfahrungen über Macht und Sacharbeit gesammelt.“

Ursprünglich wollte Woitzik Lehrer werden. Nach dem Abitur am Norbert-Gymnasium studierte er in Köln Sport und Biologie, doch in den Achtziger-Jahren waren die Berufsaussichten für Lehrer schlecht. Woitzik wurde stattdessen Geschäftsmann. Er baute in Top West den Aktiv-Sportpark und kaufte wenig später Fitnesseinrichtungen in Grevenbroich und in Hückelhoven, die ebenfalls unter diesem Namen laufen. Inzwischen hat er diese drei Center verpachtet, kümmert sich aber täglich um die Immobilien.