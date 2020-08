Kommunalwahl in Dormagen : Siebenfacher Vater will ins Rathaus

Andreas Hauser ist Bürgermeister-Kandidat der UWG. Foto: UWG

Dormagen Der 50 Jahre alte Andreas Hauser (UWG) ist als Spätberufener der unerfahrenste Kandidat, der sich um das Bürgermeisteramt in Dormagen bewirbt.

Er ist vielleicht der Kandidat, der als größter Außenseiter am 13. September ins Rennen um das Bürgermeister-Amt geht. Dafür kann Andreas Hauser mit einigen Superlativen aufwarten, die ihm womöglich einige Zusatzstimmen bescheren werden. Der Kandidat der UWG ist mit 194 Zentimetern der mit Abstand längste der sechs Bewerber. Er ist erst Anfang des Jahres zur Kommunalpolitik gestoßen und damit auf dem Papier der Unerfahrenste. Und in einem weiteren Bereich fällt er ebenso aus dem statistischen Durchschnitt: Hauser ist Vater von sieben Kindern. Er folgert daraus: „Ich habe ein dickes Nervenkostüm“, sagt er mit einem Lachen, „und das braucht man in der Politik ja auch“.

Dass der 50-Jährige ein Spätberufener ist, hat nichts mit bis dahin fehlendem Interesse für Politik zu tun. „Ich habe mich immer für Politik, egal ob lokal oder auf Bundesebene interessiert“, sagt er. „Aber jetzt erst habe ich mir gesagt: Jammern bringt nichts, besser ist mitzumachen und sich zu engagieren.“ Da kam die Neugründung der UWG gerade recht. Hauser kam per Zufall mit dem Chef der Kreis-UWG, Carsten Thiel, zusammen, der ihn an Markus Roßdeutscher in Dormagen verwies. „Das passte direkt sehr gut, wir stimmen 1:1 überein.“ Als wichtige Themen nennt Hauser die Absenkung der Gewerbesteuer, die bessere Gestaltung der Kölner Straße und die bessere Unterstützung von Unternehmen. Er mag es, jetzt die örtliche UWG mit aufzubauen und „nicht in ein schon fahrendes Boot einzusteigen“.

Der gebürtige Kölner, der auch in der Domstadt aufwuchs, ist gelernter Maler und Lackierer, später machte er eine Ausbildung zum Fahrlehrer. Heute ist er Abteilungsleiter beim Marktführer für Brand- und Wasserschaden-Sanierung. Sein größtes Hobby ist der Kraftsport, den er im heimischen Gym oder im Fitnessstudio ausübt und „der mir angesichts meiner Körperlänge und dem vielen Sitzen im Büro oder Auto gut tut“. Ein Hobby, das er mit seiner Ehefrau Faiph teilt, die gebürtig aus Kenia stammt. „Sie unterstützt mein politisches Engagement sehr und hat schon gesagt, dass sie mich managen will, sollte ich in fünf Jahren erneut antreten.“