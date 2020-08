Kommunalwahl 2020 in Dormagen : Wahlplakate – Kritik am CDU-Frühstart vor Samstag

Bereits am Freitagabend hing dieses CDU-Plakat in Straberg. Foto: privat

Dormagen Entgegen der Absprache und der Verordnung vom Ordnungsamt Dormagen hat die CDU in mehreren Bereichen bereits vor dem offiziellen Start der Wahlplakatierung am Samstag um 8 Uhr einige Plakate aufgehängt.

Wer am Freitagabend durch Straberg kam, konnte sie schon an Laternen hängen sehen: Die Wahlplakate der CDU waren weit vor dem vom Ordnungsamt genehmigten Start um 8 Uhr am Samstag platziert. Vom Ortseingang aus Richtung Strabi bis zum Ortsausgang nach Knechtsteden waren um 19.20 Uhr am Freitag sieben Plakate mit den Bürgermeister-, Rats- und Kreistagskandidaten der Christdemokraten angebracht. Auch in der Innenstadt wurde vor Mitternacht von der CDU plakatiert.

Über diesen Frühstart der CDU und „weitere zu früh aufgehängte Plakate von FDP und Zentrum in Dormagen“ zeigte sich SPD-Stadtverbandsvorsitzender Carsten Müller empört: „Das ärgert mich kolossal“, sagte er. „Wofür gibt es diese Verordnung, wenn sich nicht dran gehalten wird“, fragt er rhetorisch. Da erwarte er von Kandidaten, die sich um ein politisches Amt bemühen, doch mehr Zuverlässigkeit und Respekt für die Mitbewerber. Carsten Müller geht noch weiter: „Wenn sie sich an eine solch einfache Vereinbarung nicht halten, wie soll ich dann darauf vertrauen, dass sie sich im neuen Stadtrat an Absprachen halten“, meint der Dormagener SPD-Parteichef.

Für die CDU entschuldigt sich der stellvertretende Parteivorsitzende und Bürgermeisterkandidat René Schneider für den Plakat-Frühstart: „Das sollte so wirklich nicht sein, da bitten wir um Entschuldigung!“ Ob nun aus jugendlichem Übereifer neuer Kandidatinnen oder Erst-Platzierungswunsch: „Das sollte so nicht sein, an Regeln müssen wir uns halten“, betont Schneider, der selbst erst um 8 Uhr am Samstag losgelegt habe.