Kommunalwahl 2020 in Dormagen : Die FDP peilt fünf Ratsmandate an

Der Ratssaal. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Dormagen Die Liberalen in Dormagen stellten ihr Wahlprogramm vor. Die Schwerpunkte der FDP sind diesmal die Themen Wohnen und Digitalisierung.

Die Liberalen legen die Latte deutlich höher: Hatte die FDP bei der letzten Kommunalwahl 4,4 Prozent der Stimmen erreicht, was gleichbedeutend mit zwei Ratsmandaten war, so sollen es am 13. September gleich fünf werden. Ihre Zuversicht speisen die Liberalen aus dem ihrer Ansicht nach ungleich besseren Personaltableau, mit dem sie nun antreten. „Wir haben gute Leute und ein gutes Programm“, sagt Parteivorsitzender Dirk Rosellen. Letzteres stellte die FDP am Mittwoch offiziell vor.

32 DIN-A-4-Seiten stark sind die Pläne, Ideen und Statements, mit denen die Partei antritt. In dem Füllhorn von Themen befinden sich drei, die der FDP besonders wichtig sind: Wohnen, Eigenbetrieb (und damit das Thema Bauen) und Digitalisierung. Bei neuen Wohngebieten müsse parallel auch eine entsprechende Infrastruktur geschaffen werden. Bei dem spätestens seit der Sekundarschul-Baukrise in die Schlagzeilen geratenen Eigenbetrieb stellt die FDP die Struktur- bzw. Organisationsfrage: „Es liegt nicht an den Mitarbeitern“, so Rosellen, „es muss überlegt werden, ob die Ausgliederungen von Aufgaben sinnvoll ist, sicher die Einführung eines Qualitätsmanagements.“ Zur Digitalisierung: „Da besteht in Dormagen in vielen Bereichen Nachholbedarf“, so Meyer, der „Smart-City-Lösungen“ vorantreiben will.

Ziehen tatsächlich fünf Liberale in den neuen Stadtrat ein, so wird darunter keine Frau sein. „Wir haben alles versucht“, sagt Dirk Rosellen. „In den Wahlkreisen haben wir sieben engagierte Frauen, aber einen vorderen Reservelistenplatz wollte niemand haben. Das ist bedauerlich.“