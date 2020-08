Sachbeschädigung in Dormagen : Etliche Wahlplakate wurden zerstört

Dormagen Am Wochenende wurden stadtweit Wahlplakate geklaut und demoliert. Die Zentrumspartei will Anzeige gegen Unbekannt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung erstatten.

Zu massivem Vandalismus an Wahlplakaten ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in mehreren Stadtteilen von Dormagen gekommen. Besonders betroffen waren die Stadtteile Rheinfeld und Dormagen-Mitte, aber auch in Nievenheim und am Weg zum Straberger See sind Plakate zerstört oder entwendet worden.