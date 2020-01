Kommunalwahl in Dormagen : Politik verändert Zuschnitt von vier Wahlbezirken

Dormagen Der Wahlausschuss hat in einer Sondersitzung einen veränderten Zuschnitt von vier Wahlbezirken beschlossen, der bei der Kommunalwahl am 13. September wirksam wird.

Der Verfassungsgerichtshof NRW hatte im Dezember in seinem Urteil zur Abschaffung der Stichwahl auch weitreichende Hinweise zur Einteilung der Wahlbezirke gegeben. Die laut Gesetz mögliche Abweichung von der durchschnittlichen Einwohnerzahl in den Wahlbezirken von bis zu 25 Prozent nach oben und unten wurde auf 15 Prozent reduziert. Dazu wurden Ausnahmemöglichkeiten benannt, die aber in Bezug auf Dormagen nicht relevant sind.

Auf dieser Grundlage gibt es diese Veränderungen (in Klammern ist die Zahl der Einwohner genannt, um die die vier Wahlbezirke zu klein sind): Die Knechtstedener Straße aus Wahlbezirk 7 wird dem Wahlbezirk 8 (bis dahin 218 Einwohner zu wenig) zugeschlagen; die Straßen Am Norfbach, Anstelner Straße, Hoeninger Straße und In der Birk aus dem Wahlbezirk 16 werden dem Wahlbezirk 15 (minus 164) zugeschlagen; die Straßen Zinkhüttenweg, Siemenstraße, Stüttger Hof, Stüttger Weg, Industriestraße, Brückenstraße, Elvekumer Weg und Leckenhofstraße aus dem Wahlbezirk 19 werden dem Wahlbezirk 20 (minus 210) zugeschlagen und die Brahmsstraße aus Wahlbezirk 20 wird dem Wahlbezirk 21 (minus 18) zugeschlagen.

Unter den Mitgliedern des Wahlausschusses entspann sich auch deshalb eine rege Diskussion, weil insgesamt eine Unzufriedenheit mit der aktuellen Einteilung der 22 Wahlbezirke herrscht. Mit Folgen: Erster Beigeordneter Robert Krumbein: „Die Verwaltung wurde beauftragt, im ersten Halbjahr des kommenden Jahres dem dann neu besetzten Wahlausschuss eine grundlegende Neuordnung der Wahlbezirke vorzuschlagen.“ Daraus könnte sich dann auch eine Erhöhung der Zahl der Wahlbezirke ergeben, ebenso wie eine höhere Zahl an Ratsmitgliedern. Aktuell sitzen 44 Stadtverordnete plus Bürgermeister im Stadtrat. Die Regelgröße für eine Stadt mit einer Einwohnerzahl wie Dormagen beträgt 50 Ratsmitglieder plus Bürgermeister.

Bei den Wahlbezirken gibt es beispielsweise Handlungsbedarf in Nievenheim oder in Horrem. In Nievenheim sind alle drei Wahlbezirke mit 2936 bis 3026 Einwohner überdurchschnittlich groß. Die angeratene durchschnittliche Größe liegt bei 2751. In Horrem liegen beide Wahlbezirke über 3000 Einwohner.

(schum)