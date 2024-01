Kommunalwahl 2025 in Dormagen Parteien stehen vor personellen Umbrüchen

Es ist noch lange hin bis zur nächsten Kommunalwahl im September oder Oktober 2025. Die lange Anlaufzeit täuscht, denn in den Parteizentralen haben die Vorbereitungen für die Wahl von Stadtrat und Bürgermeister längst begonnen. Mit acht Parteien und Gruppierungen ist der Stadtrat in Dormagen auch heute schon ein bunt gemischtes Ensemble und das wird auch in der nächsten Wahlperiode so sein. Weil fünf Jahre im politischen Geschehen eine ausgesprochen lange Zeit ist, dürfte es mehr als eine Spekulation sein, dass die personelle Zusammensetzung 2025 eine deutlich andere sein wird: Der eine will aus privaten oder beruflichen Gründen nicht mehr antreten, die andere aus der zweiten oder dritten Reihe ambitioniert nach vorne kommen.