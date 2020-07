Kandidaten, Themen und Ergebnisse : Die wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl 2020 in Dormagen

Dormagen Am 13. September werden in Dormagen ein neuer Stadtrat und ein neuer Bürgermeister gewählt. Eine Übersicht über Kandidaten, Themen und die Ergebnisse der letzten Kommunalwahlen 2014.

Wer kandidiert? Bei der Stadtratswahl wird es gegenüber der letzten Wahl Veränderungen geben. Wer sicher dabei ist: CDU, SPD, Zentrum, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Ein Herz für Dormagen, AfD. Unklar ist noch, ob die Linken und die Piraten antreten werden, die in der laufenden Wahlperiode eine Fraktionsgemeinschaft bilden. Neu bei der Wahl tritt die gerade gegründete UWG/Freie Wähler an.

Was sind die wichtigsten Themen der Kommunalwahl? Eine wichtige Rolle wird das Wohnen einnehmen, denn in Dormagen gibt es ein starkes Defizit an öffentlich gefördertem Wohnraum. Aktuell herrscht ein Streit darüber, ob eine städtische Wohnungsbaugesellschaft die richtige Lösung für dieses Problem ist. Ein beherrschendes Thema war und wird es auch in der neuen Wahlperiode sein, dass es an Schulen einen hohen Sanierungsbedarf gibt und es zudem Erweiterungen und Neubauten geben soll. Die Rede ist von einem Gesamtvolumen von 200 Millionen Euro. Der Ausbau des Kita- und Betreuungsangebots spielt ebenso eine Rolle, wie Verbesserungen im ÖPNV.