Kommunalwahl 2020 in Dormagen : Sechs Bürgermeisterbewerber treten an

Wahlbrief-Einwurf bei der Kommunalwahl 2014 in Dormagen. Foto: Hammer, Linda (lh)

Dormagen Am Donnerstag wird der Wahlausschuss über die Zulassung der Bewerber zur Kommunalwahl 2020 in Dormagen entscheiden. Eingegangen sind beim Wahlamt sechs Kandidaten um das Bürgermeisteramt. Acht Parteien und Wählergemeinschaften wollen in den Rat.

Von Carina Wernig

Am Montagabend lief die Frist ab, innerhalb der sich Parteien und Kandidaten beim Wahlamt melden konnten, um bei der Kommunalwahl am 13. September antreten zu können. Endgültig entscheidet der Wahlausschuss am morgigen Donnerstag ab 17.30 Uhr im Ratssaal des Neuen Rathauses offiziell über die Zulassung der acht Parteien – ebenso entscheidet der Wahlausschuss über die sechs Kandidaten für die Bürgermeisterwahl.

Die beim Wahlamt eingegangenen Wahlvorschläge zur Wahl des Bürgermeisters in Dormagen sind Amtsinhaber Bürgermeister Erik Lierenfeld (SPD), René Schneider (CDU), Hans-Joachim Woitzik (Zentrum), Tim Wallraff (Grüne), Karlheinz Meyer (FDP) und Andreas Hauser (UWG).

Bei den Parteien sieht es so aus, dass antreten: CDU, SPD, Zentrum, Grüne, FDP, UWG, AfD und Ein Herz für Dormagen. Dabei tritt die AfD nicht in allen 22 Wahlkreisen an. Zudem kandidiert Brigitte Savlidis als parteilose Einzelbewerberin in Dormagen-Mitte.

Bei der vergangenen Stadtratswahl am 25. Mai 2014 in Dormagen erhielt die CDU 36,8 Prozent der abgegebenen Stimmen und lag damit knapp vor der SPD, die 36,3 Prozent erhielt. Dahinter folgten die Zentrumspartei mit 7,4 Prozent, Bündnis90/Die Grünen (6,6), FDP (4,4), Piraten (2,6), AfD (2,3), Ein Herz für Dormagen (1,6), Linke (1,2). Dieses Jahr treten die Piraten und die Linke, die eine Fraktionsgemeinschaft gebildet hatten, nicht mehr zur Wahl an. Dafür hat sich die UWG neu gegründet und schickt sogar einen Bürgermeister-Kandidaten ins Rennen.