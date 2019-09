Kommunalwahl 2020 : Dormagener SPD setzt ihre Bürgerdialog-Reihe fort

Dormagen Die SPD Dormagen bindet die Dormagener in ihr Wahlprogramm ein und setzt ihre Bürgerdialog-Reihe ab 16. September fort. Wie SPD-Chef Carsten Müller erklärt, sei der SPD-Zukunftsplan 2020, der vor der Kommunalwahl 2014 mit Bürgern erarbeitet wurde, zur großen Zufriedenheit „in großen Teilen abgearbeitet“: „Natürlich mussten wir aufgrund der Mehrheitsverhältnisse auch an der ein oder anderen Stelle Kompromisse eingehen, aber unsere Bilanz kann sich sehen lassen.“ Beispiele seien die Konzeption neuer Bau- und Gewerbegebiete, die Berücksichtigung des Klimaschutzes, neue Beteiligungskonzepte für die jungen Generation, der großflächige Ausbau der Kitas sowie die finanzielle Entlastung der Eltern.

Auch für die Ratsperiode 2020 bis 2025 wollen die Sozialdemokraten Ideen, Vorschläge und Wünsche der Dormagener in ihrem Wahlprogramm berücksichtigen. An fünf Abenden wird diskutiert: Auftakt ist am Montag, 16. September zu „Infrastruktur und Stadtentwicklung“ ab 19 Uhr in der Gesamtschule Nievenheim. Weitere Themen: „Wirtschaft und Arbeit“ (12. November in der Kulle), „Freizeit und Soziales“ (22. Januar), „Bildung“ (12. Februar) und „Umwelt und Klima“ (4. März).