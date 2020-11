Kommunalpolitik in Dormagen : 14 Kinder an Saarwerden-Schule in Quarantäne

Die Von-Saarwerden-Schule ist von Corona betroffen. Foto: Jazyk, Hans (jaz)

Dormagen An einer ganzen Reihe von Dormagener Schulen sind Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dabei sind Grundschulen ebenso betroffen wie weiterführende Schulen.

Die größte Zahl mit sieben Fällen gibt es am Berufsbildungszentrum Dormagen am Willy-Brandt-Platz. Nach sechs Fällen Mittwoch kam am gestrigen Donnerstag ein siebter hinzu. Es sind nach Angaben von Benjamin Josephs, Pressesprecher des Rhein-Kreis Neuss Schüler aus jeweils unterschiedlichen Klassen. In zwei Klassen gab es am Donnerstag noch Ermittlungen und aus diesem Grund keinen Präsenzunterricht. Inzwischen ist klar, dass in allen Fällen keine weiteren Maßnahmen erforderlich ist, so Josephs. „Der Mindestabstand wurde eingehalten und der Mund-Nasen-Schutz getragen.“

Am Bettina-von-Arnim-Gymnasium in der Stadtmitte ist am Donnerstag ein dritter Fall hinzugekommen, eine Schülerin wurde ebenfalls positiv auf das Virus getestet. Für das BvA gilt das gleiche wie für das BBZ, besondere Maßnahmen hat das Kreis-Gesundheitsamt nicht veranlasst.

Am Leibniz-Gymnasium in Hackenbroich sind zwei positive Fälle unter den Schülern bekannt geworden. Auch hier sagt Josephs: „Maßnahmen sind keine erforderlich, da durchgehend ein Mund-Nasen-Schutz getragen wurde.“ An der Realschule Hackenbroich gibt es zwei positive Fälle unter den Schülern, auch dort seien keine Maßnahmen erforderlich.