Kommunalpolitik in Dormagen : Grüne wählen Raidelet zum Vorsitzenden

Dormagen Die Grünen haben in der Regel eine Doppelspitze: Mann und Frau. Aber noch fehlt die Sprecherin – Nachwahl soll erfolgen, wenn es eine Kandidatin gibt.

Bei der Mitgliederversammlung der Grünen am Donnerstag war ein digitales Treffen nicht möglich, denn auf der Tagesordnung stand mit der Wahl des Ortsverband-Vorstands eine Formalie, für die eine Präsenz vorgeschrieben. Unter Einhaltung aller vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen wurde in kleiner Runde in einem Klassenraum einer Schule Tobias Raidelet zum Vorsitzenden wiedergewählt, der bei den Grünen traditionell die Funktion des „Sprechers“ einnimmt. Der 35-Jährige gebürtige Saarbrücker wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt.

Auf eine Mitstreiterin an seiner Seite muss er allerdings noch warten. Sein Pendant Michael Gehring kandidierte nicht mehr in rückte als Beisitzer in die zweite Reihe. Eine Sprecherin wurde am Donnerstag nicht gefunden. „Wir werden diese Position nachbesetzen, sobald sich eine Frau dazu berufen fühlt“, sagte Raidelet. Als Beisitzerin fungiert auch Neu-Ratsmitglied Martina Meirose. Neu im Vorstand sind Natalie Zerulla als Kassierin, Lisa Baßenhoff und Thomas Götzelmann als Beisitzer. Der Fraktionsvorsitzende ist nach einer Satzungänderung ab sofort kooptiertes Mitglied, aktuell in Person von Tim Wallraff.