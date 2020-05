Kommunal-Wahlkampf in Dormagen : SPD stärkt Bürgermeister Lierenfeld

Die SPD nominierte Erik Lierenfeld zu ihrem Bürgermeister-Kandidaten. Partei-Chef Carsten Müller (l.) und Fraktionschef Andreas Behncke (r.). Foto: Georg Salzburg(salz)/Georg Salzburg (salz)

Dormagen Der Amtsinhaber soll für die SPD den Bürgermeisterposten bei der Kommunalwahl am 13. September verteidigen. Mit großer Mehrheit wählten die Sozialdemokraten Erik Lierenfeld zu ihrem Kandidaten: 55 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme und eine Enthaltung – 96,5 Prozent, so lautete sein Ergebnis auf der Mitgliederversammlung in der Kulle.

Dort achte SPD-Stadtverbandsvorsitzender Carsten Müller auf die Einhaltung des Abstands, beziehungsweise des Tragens eines Mundschutzes. Per Zoom konnten die SPD-MItglieder, die nicht in die Kulle kommen konnten, die Versammlung verfolgen.

Unter der Leitung des Ersten Beigeordneten Robert Krumbein wurden die Kandidaten für Stadtrat und Reserveliste, inklusive „Huckepack“ gewählt und die Kreistagskandidaten politisch nominiert, die den Dormagener Fraktionschef Andreas Behncke als Landratskandidat unterstützen sollen. In den allermeisten Fällen gingen die Wahlen ähnlich eindeutig aus. „Ich bin sehr zufrieden, das ist ein sehr gutes Ergebnis“, sagte Lierenfeld nach der Versammlung. „Wir haben ein Klasse-Team mit guter Mischung aus Jung und Alt, Erfahrenen und Neukandidaten, viele Berufsgruppen sind vertreten“, betonte der Bürgermeister. Die SPD habe ein „hervorragendes Angebot für die Dormagener“. Das hatte auch Carsten Müller unterstrichen: „Lasst uns diesen Schwung mitnehmen“, schwor er seine Genossen auf den Wahlkampf ein. Das Ziel sehe er darin, „erneut den Bürgermeister zu stellen und die stärkste Fraktion im Rat zu werden“, forderte Müller. Er betonte: „Die Dormagener haben es verdient, den besten Bürgermeister zu bekommen.“ Weiter führte Müller aus: „Erik Lierenfeld hat die Stadt nach vorn gebracht, er arbeitet mit viel Herzblut und hohem Einsatz für Dormagen, er ist einer der anpackt und die Menschen mitnimmt.“