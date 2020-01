Kommentar zu Zukunft der Unterkünfte in Dormagen ungewiss : Abriss wäre die schlechteste Lösung

Meinung Dormagen Noch hat die Stadt drei Jahre Zeit, bis die Genehmigung für vier der fünf temporären Flüchtlingsunterkünfte abläuft. Bis dahin muss es längst eine Lösung für die weitere Nutzung geben – ob weiter als Unterkunft für Asylsuchende oder für einen anderen Zweck.

Die Stadt war auf dem Höhepunkt der Flüchtlingszuweisung 2016 darauf angewiesen, so schnell wie möglich ein Dach über dem Kopf für möglichst viele Menschen zu organisieren. Das führte zu einer auf insgesamt sechs Jahre befristeten Ausnahmesituation. Nach dieser Übergangszeit, die Ende 2022 abläuft, wäre ein Abriss, der auch nicht kostenlos wäre, die schlechteste Möglichkeit. Ob sich die Raummodule für Vereine oder andere Interessenten nutzen lassen, muss ermittelt werden, ebenso die Kosten und nötigen anderen (planungs-)rechtlichen Schritte, um die Wohncontainer woanders aufstellen zu können. Gut, dass bereits an kreativen Plänen gearbeitet wird. So klingt die Idee, die Unterkunft an der Marie-Schlei-Straße für Studenten zu nutzen, die dann mit der nahen S-Bahn nach Köln fahren können, durchaus schon viel versprechend.