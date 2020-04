Kommentar zum Straßenprojekt in Dormagen : Die „Umleitung“ darf nicht scheitern

Kommentar zum Straßenprojekt in Dormagen

Nievenheim Seit langer Zeit diskutieren Politiker und Verwaltungsfachleute darüber, wie Nievenheim vom Verkehr entlastet werden kann. Jetzt endlich liegt eine Lösung auf dem Tisch, und sie scheint mehrheitsfähig und umsetzbar zu sein.

Bis vor Beginn der Corona-Krise. Jetzt droht diese Lösung zu scheitern, weil sie womöglich den Haushalt der Stadt zu stark belasten könnte. Denn niemand kann heute sagen, in welcher Verfassung die kommunalen Haushalte nach der Krise sein werden, ob für Dormagen möglicherweise ein Haushaltssicherungskonzept droht, dass die Stadt vor einigen Jahren schon einmal unter die Regie des Landrates als Aufsichtsbehörde zwang. Das wäre einfach Pech, wenn das Straßenprojekt daran scheitern würde. Die betroffenen Anwohner an den beiden am stärksten vom Lkw- und Autoverkehr belasteten Straßen hätten es einfach verdient, einfach etwas mehr Ruhe und bessere Luft zu erhalten.