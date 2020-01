Bürgermeister in Dormagen : Kandidatur ist für die Grünen eine Pflicht

Bürgermeister in Dormagen

Meinung Dormagen Wie grün ist Dormagen wirklich? Eine spannende Frage, die bei der Kommunalwahl am 13. September geklärt wird und damit auch die Frage, ob die Chemiestadt, die diesen Titel gar nicht mehr so gerne hören mag, reif ist für einen grünen Verwaltungschef im Rathaus.

Aktuell gibt es mit Windeck und Telgte lediglich zwei grüne Punkte in der (Ober-)Bürgermeister-Landschaft in Nordrhein-Westfalen. Gemeinhin färbt die aktuelle politische Stimmung auf Landes- und Bundesebene auch auf die Kommune ab, die Grünen werden stärker werden. aber reicht es für eine Spitzenposition? Letztlich ist die Bürgermeisterwahl auch eine Persönlichkeitswahl. Da sorgen Bekanntheit, Präsenz, Auftreten für wichtige Prozentpunkte. Dass die Grünen einen Kandidaten nominieren, ist für eine Partei, die bald eine viel prominentere Rolle spielen will, eine Selbstverständlichkeit, und eine echte Alternative zum gebürtigen Dormagener Tim Wallraff gibt es bei ihnen nicht.