Wohnungsbau in Dormagen Ein Verzicht ohne Not

Es klingt verrückt: Nach jahrelangen Beratungen hat die Politik 2021 einen neuen Flächennutzungsplan verabschiedet, der sicherlich eine Laufzeit von mindestens 25, 30 Jahren haben wird. Darin wurden viele mögliche Flächen für den Wohnungsbau identifiziert. Natürlich ist am Ende nicht jede Fläche bebaubar, nicht zuletzt aus Eigentumsgründen. Aber der FNP zeigt erst einmal, wieviel theoretisches Potenzial Dormagen hat. Ein Jahr später legte Rot-Grün fest, welche Fläche in nächster Zeit vorrangig entwickelt werden sollen – so weit, so sinnvoll. Jetzt aber werden die interfraktionellen Beratungen zu diesem heiklen Thema zur Makulatur: Ohne Not wollte die Koalition 84 (!) Hektar potenzielles Wohnungsbauland einfach aus dem FNP streichen, nach Intervention der Verwaltung sind es immer noch riesige 42 Hektar. Die Argumentation der „Koa“ ist im Prinzip nicht verkehrt: Innen- vor Außenentwicklung, kein Zubauen von Landschaften, Rücksicht auf die Landwirtschaft. Aber angesichts der dramatischen Wohnungsnot ist dieses Vorgehen bedenklich. Denn ohne Not werden jetzt Flächen einfach herausgestrichen und stehen für Jahrzehnte nicht zur Verfügung. Vielleicht haben SPD und Grüne eine besonders visionäre Glaskugel, in der sie sehen, dass dieser Verzicht für Dormagen völlig unproblematisch sein wird. Es gibt Fachleute, die sehen das anders. Noch einmal: Dieses Vorgehen geschieht ohne Not! Sollten die im Ranking weit hinten stehenden Flächen doch einmal das Licht der Tagespolitik erblicken, kann die über-, über-, übernächste Generation von Kommunalpolitiker aus dann aktueller Sicht entscheiden, was gut und sinnvoll für Dormagen ist.