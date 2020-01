Kommentar : Bei Wohnungssuche ist Geduld gefragt

Dormagen Für Wohnungssuchende ist die Situation dramatisch. Egal ob es um Eigentum oder um Mietwohnungen geht.

Wer nicht gerade hoch am Niederrhein oder in der Eifel ein neues Zuhause sucht, der tut sich schwer, etwas Passendes und vor allem Finanzierbares zu finden. In Dormagen wird sich kurzfristig daran auch nichts entscheidend ändern. Leider.