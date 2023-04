„KoKoBe“ aus Neuss organisiert Führung in Dormagen Gelebte Inklusion im Raphaelshaus

Damit auch jeder Besucher die Hintergründe wirklich versteht, hat Michaela Holzberg vom „Büro für Leichte Sprache“ der Lebenshilfe NRW die Führung in leichte Sprache übersetzt. Rund 30 Menschen, teilweise mit, teilweise ohne eine Behinderung, nahmen an der Veranstaltung teil. Einer von ihnen ist Jens. Er lebt in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Grimlinghausen. „Ich habe noch nie einen Bunker gesehen“, erzählt er. „Ich finde die Veranstaltungen der ‚KoKoBe‘ immer sehr spannend und nehme gerne an ihnen teil. Es macht keinen Spaß, nur zu Hause zu sein, daher bin ich dankbar für solche Angebote.“ Ein weiterer Teilnehmer ist Stefan, auch er zeigt sich begeistert: „Ich interessiere mich sehr dafür, ich freue mich dabei zu sein und bin immer gerne unter Menschen.“