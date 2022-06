Party-Wochenende in Dormagen : Tausende feiern bei turbulentem Wetter

Dormagen Am Pfingstwochende standen auf dem Schützenplatz in Dormagen alle Zeichen auf Party. Tausende feierten bei „Kölsche Welle“ und „Mallorca-Festival“.

Es war wohl bisher das Party-Wochenende des Jahres in Dormagen: Insgesamt feierten rund 2500 Menschen an zwei Tagen beim „Vamos! Das Mallorca-Festival“ und bei „Kölsche Welle“ auf dem Schützenplatz.

Während das Wetter am Samstag dem Mallorca-Feeling gerecht wurde und die Sonne strahlte, konnte man bei am Sonntag dann beinahe wirklich auf „Wellen“ surfen. Schon am Vortag entschied Veranstalter Marc Pesch, dass die Veranstaltung um zwei Stunden verschoben wird – also auf 17 Uhr. „Das war die absolut richtige Entscheidung, noch um 17 Uhr regnete es in Strömen. Als wir dann mit etwas Verspätung die Türen öffneten, waren wir überrascht, denn genau 891 feierfreudige Besucher warteten im strömenden Regen auf Einlass. Insgesamt wurden des dann rund 1500 Menschen“, so Pesch.