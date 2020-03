Einsatz in Köln : Dormagener Fahranfänger liefern sich Autorennen

Dormagen/Köln Zwei junge Fahrer haben sich am Sonntagabend vor den Augen der Polizei ein Rennen geliefert. Sie beschleunigten auf 170 Stundenkilometer - erlaubt waren 70.

Gegen 21 Uhr warteten die beiden nebeneinander an einer roten Ampel - der 22-Jährige saß am Steuer eines VW Arteon und der 18-Jährige in einem schwarzen 3er BMW. Beim Umschalten auf Grün rollten beide auf der zweispurigen Fahrbahn zunächst mit eingeschaltetem Warnblinklicht in Schrittgeschwindigkeit an, ehe sie durchstarteten. Beim Überholen hätte der 22-jährige Fahrer beinahe einen unbeteiligten Pkw touchiert. Die beiden beschleunigten auf circa 170 Stundenkilometer, erlaubt waren 70.