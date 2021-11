„Kö“ in Dormagen : Defekte Poller am Eingang werden ersetzt

Dormagen Mit einem kräftigen „Hurra!“ kommentierte der Vorsitzende der City-Offensive Dormagen (CiDo), Guido Schenk, die Arbeiten im Eingangsbereich der Kölner Straße (Florastraße).

„Die City-Offensive hatte den Austausch seit langem öffentlich gefordert und war immer wieder abgeblitzt. Jetzt also der Sinneswandel“, so Schenk. Nach einen Recherchne wurden die alten Poller 2002 installiert „und haben nie störungsfrei funktioniert“. Mit den Pollern soll das Befahren der Fußgängerzone außerhalb der Ladezeiten reduziert werden. Michael Conrad von der CDU wies auf den Antrag der CDU im vergangenen Dezember hin, damals wurde auch angeregt, dass der Einsatz von versenkbaren Pollern an den Zufahrten Marktstraße und Nettergasse geprüft werden solle. „Das wurde aber von Rot-Grün nicht unterstützt.“ Auch die City-Offensive ist dafür, dass die „Kö“ an weiteren Stellen vom widerrechtlichen Befahren geschützt wird.