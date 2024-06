Kochkurs an der Vhs Dormagen „Vegan heißt nicht gleich gesund und langweilig“

Nach wenigen Minuten bewegen sich die Teilnehmer in der Küche der VHS, als wäre es ihre eigene. Die meisten Teilnehmer sind Vegetarier, einige leben bereits vegan oder sind auf dem Weg dorthin. So wie Natascha aus Dormagen. Gemeinsam mit ihrer Freundin bereitet sie Burger mit Erdnusssoße und mariniertem Tofu zu. Seit fünf Jahren lebt sie vegan. „Das liegt an meiner Erziehung“, lächelt sie. Denn sie habe ihre Kinder tierlieb erzogen und ihnen zum Beispiel beigebracht, keine Ameisen zu töten. Als sich ihre 14-jährige Tochter dazu entschied, vegan zu leben, war sie skeptisch. Doch ihre Tochter überzeugte sie, selbst vegan zu leben. „Ich hatte in Diskussionen keine Argumente mehr“, sagt Natascha.