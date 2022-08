Knechtstedener Theatersommer : Comedy-Show in der Theaterscheune

Knechtsteden Am Samstag hatte „Quichotte“ seinen ersten Auftritt auf der Knechtstedener Bühne. Der war ein Erfolg – vergnüglich, dank einiger kleiner Spitzen.

Das war ein Ereignis wie ein Wirbelwind. Denn am Samstag hatte „Quichotte“ seinen ersten Auftritt in der Scheune. Doch niemand hatte zu befürchten, dass hier etwas zu Bruch geht. Denn bei aller gelegentlichen Radikalität überwogen beim Alias Jonas Klee (Jahrgang 1983) die kleinen und die feinen Spitzen. Der Kölner Autor, Stand-up-Künstler, Slam-Poet und Rapper hat sehr früh angefangen und ist seit nunmehr einem Vierteljahrhundert auf den Bühnen unterwegs. Sprachgewandt, singend, auf der Gitarre zupfend agiert er auf der gut ausgeleuchteten Bühne der Theaterscheune.

Urkomische Geschichten von den Irrungen und Wirrungen der Menschen hat er im Gepäck. Sanfte Poesie widmet er den im Schatten der Gesellschaft stehenden Zeitgenossen. Dezidiert politisch zu werden, das ist seine Vorliebe bei den Zwischentönen. Und seine Lieder überzeugen durch Originalität und Klarheit. Warum „Quichotte“? Gesteht er damit ein, in Wahrheit so aussichtslos gegen Windmühlen wie einst der aus der Zeit gefallene spanische Ritter zu kämpfen, wenn er Missstände benennt und bessere Ideen vorträgt?

Davon kann überhaupt keine Rede sein. Er rechnet sich dem Mittelbau der Comedy-Szene zu, ohne nun übertrieben bescheiden zu sein. „Sie werden es erleben“, kündigt er schnörkellos an, „wie am Ende ein Flugzeug durch den Raum fliegt“. Denn spätestens dann hatte er das Publikum im Griff und langte in den großen Fundus seiner teils wahnwitzigen Geschichten. Und dabei improvisierte er auf „Teufel-komm-raus“, dass es eine wahre Pracht war, anzuschauen und anzuhören.

„Zufrieden, so richtig im Reinen mit sich“, das proklamiert er allen Ernstes, das sind für ihn die Hippies und die Loser. Die saturierten Etablierten mit all ihren Verlustängsten nimmt er vom Glücklich-Sein aus. „Ich bin zufrieden aus Prinzip“, so lässt der Philosoph in ihm aufhorchen. Die Chiffre MWD – männlich, weiß und deutsch – mit ihrem rechthaberischen Auftrumpfen ist ihm ein Gräuel. Dafür überzeugt ihn sein neuer Lieblingsbäcker, der sich gegenüber Kunden über den Dinkel-Fimmel lustig macht. Als hätte nur dieses nostalgische Getreide die Gesundheit für sich gepachtet.