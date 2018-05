Dormagen: Knechtstedener Schüler ausgezeichnet

Dormagen Beim Landeswettbewerb "Schüler experimentieren" belegte das NGK einen ersten Platz, zwei zweite Plätze und erhielt Sonderpreise.

Die Landespreise in sieben Kategorien überreichten Staatssekretär Mathias Richter aus dem NRW-Ministerium für Schule und Bildung, Dr. Joachim Schneider, Bereichsvorstand Technology & Operations bei innogy, und Dr. Corinna Kieren, Landeswettbewerbsleiterin "Schüler experimentieren". Staatssekretär Richter erklärte: "Der Wettbewerb ist eine großartige Ergänzung der Arbeit in unseren Schulen. Die entdeckende Form des Lernens, wie sie dieser Wettbewerb bietet, ist auch im Schulalltag wichtig, vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern. Darum bin ich sehr froh, dass so viele Kinder mitmachen und dabei spannende Sachen entdecken." innogy, bzw. vormals RWE, fördert den Landeswettbewerb seit 26 Jahren. Schneider betonte: "innogy gestaltet die Energielandschaft von morgen aktiv mit. Wir begleiten gerne junge Menschen mit Pioniergeist: dem Willen und der Neugier, an neuen Entwicklungen und Ideen mitzuarbeiten. "