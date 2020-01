Biologische Station Knechtsteden : Reptilien-Exkursion und Fledermaus-Beobachtung

Knechtsteden Rund um das „Haus der Natur“ werden zahlreiche Aktionen angeboten. So wird am 3. April von 16 bis 17.30 Uhr in Zusammenarbeit mit der VHS Dormagen eine Exkursion auf dem Gelände des Klosters Knechtsteden veranstaltet, die auch für Kinder geeignet ist.

