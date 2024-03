Kloster Knechtssteden in Dormagen Ikonen aus aller Welt bei Pater Kamps

„Ich habe den Spiritanern alles zu verdanken“, erzählt Kamps, „durch sie bin ich auch viel in der Welt herumgekommen.“ Zehn Jahre lang war er als Pater in Südafrika tätig, nach seiner Rückkehr war er drei Jahre Pastor in Delrath. Danach war er acht Jahre Provinzsekretär und hat in vielen Kirchen der Diözese Gottesdienste gehalten. Viele Jahre war er Psychiatrieseelsorger, bis er mit 75 Jahren in den Ruhestand versetzt wurde. Seitdem lebt er wieder in Knechtsteden. „Das ist für mich Heimat, ich wollte immer hierhin zurück.“ Der 90-Jährige ist nach wie vor umtriebig und vielseitig interessiert. An seinen Ikonen erfreut er sich jeden Tag. „Wenn die Sonne durch die Fenster fällt, strahlen sie richtig. Ich kann mich dafür begeistern.“