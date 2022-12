Kloster-Basilika Knechtsteden Festliches Weihnachtskonzert mit einigen Glanzpunkten

Das Konzert aber begann dann absolut festlich. Shawn Kühn an der Orgel und die beiden Trompeter Claudio del Popolo und Markus Quodt spielten geradezu vorzüglich eine „Sonata“ des Barockkomponisten Johann Christoph Petzel. Dem setzte Raphael Römer (Trompete) einen Glanzpunkt hinzu in einem tadellos geblasenen „Concertino“ von Georg Philipp Telemann, am Cembalo zuverlässig von Andreas Biertz begleitet. Zum festlichen Höhepunkt trafen sich dann alle drei Trompeter bei den „Sinfonies“ des französischen Barockkomponisten Jean-Joseph Mouret und zu „Vom Himmel hoch“, einer phantastischen Bearbeitung aus dem Weihnachtsoratorium von Johann-Sebastian Bach. Zum festlichen Charakter dieser Werke trugen maßgeblich Kai Stoffels (Pauke) und Shawn Kühn (Orgel) bei, wobei die kleine William-Holt-Orgel aus England Mühe hatte, Pauken und Trompeten Paroli zu bieten.