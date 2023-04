Vortrag in Knechsteden Die Heilige Hildegard

Hildegard von Bingen drängte zum Durchhalten in schlimmsten Krisen, schreckte auch vor Einmischung in weltliche Belange nicht zurück. Wenn sie sich beispielsweise mit Kaiser Barbarossa überwirft, der nach ihrer Meinung im Investiturstreit eine unrühmliche Rolle eingenommen hatte. Die von Pater Reetz vorgetragenen Briefauszüge klangen spannend. Sie lassen eine intellektuell überragende Frau inmitten einer Männerwelt hervortreten. Die Großen dieser Welt blieben nie ungeschoren, wenn sie wieder einmal ihre Macht missbrauchten oder ein skandalöses Lotterleben führten. „Bei einzelnen Mönchen und Nonnen und deren Verfehlungen“, so merkte der Vortragende an, „war sie dagegen sehr großzügig.“