Feierstunde im Kloster Knechtsteden : Kardinal Nzapalainga und das Licht der Hoffnung

Bischof Kardinal Dieudonné Nzapalainga aus Zentralafrika besuchte zu Mariä Lichtmess und dem Gedenken des Spiritanerordens am Sonntag das Kloster Knechtsteden und zelebrierte dort eine Messe. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kechtsteden Am Sonntag wurde in der Basilika des Klosters Knechtsteden Mariä Lichtmesse gefeiert. Zugleich gedachte der Spiritanerorden an Pater Franz-Maria Paul Libermann. Der zweite Ordensgründer starb am 2. Februar 1852 in Paris.

Aus diesem Anlass kam Kardinal Dieudonné Nzapalainga, Erzbischof von Bangui in Zentralafrika und ebenfalls Spiritaner, nach Knechtsteden. Kardinal Dieudonné engagiert sich für den Frieden in seinem von Kriegen und bewaffneten Konflikten zerrissenen Land.

Die Republik Zentralafrika ist eins der ärmsten Länder der Welt. Geprägt von Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Rebellen bleiben die Bemühungen um Frieden sehr schwierig. „Doch unsere Rolle ist es, dazubleiben, wie die Wächter vor dem Tempel“, sagte Dieudonné zum Ende der Messe. Die Spiritaner in Zentralafrika versuchen, nah beim Volk zu sein, auch wenn ihr eigenes Leben dabei in Gefahr gerät. Im vergangenen Jahr wurden zwei Priester ermordet. Bei seinen Bemühungen um Frieden und Versöhnung wird der Kardinal von einem protestantischen Pastor und Imam Oumar Kobine Layama unterstützt.

Dem Imam und mehr als 10.000 Vertriebenen hatte der Erzbischof vor einigen Jahren nach kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen muslimischen und christlich geprägten Rebellengruppen Asyl auf kirchlichem Territorium gewährt. Seitdem werben sie gemeinsam für ein friedliches Miteinander. Im Jahr 2015 bekamen der Kardinal und der Imam den Aachener Friedenspreis verliehen.

Schon seit langer Zeit gibt es enge Verbindungen zwischen dem Missionshaus Knechtsteden und den Mitbrüdern in Zentralafrika. Der emeritierte Bischof von Alindao, Peter Marzinkowski, lebt in Knechtsteden, Pater Olaf Derenthal, der in der Basilika die Priesterweihe empfing, ist in Mobaye tätig, wo Superior Pater Emeka ihn vor zwei Jahren besucht hat und sich ein Bild von der schwierigen Lage im Land machen konnte.