Kloster Knechtsteden in Dormagen : Missionare auf Zeit werden in Knechtsteden ausgesendet

Dormagen Junge, frische Lieder sowie Musik aus verschiedenen Ländern und sogar Tanz erwartet alle Interessierten, die zum Aussendungsgottesdienst am Freitag, 9. August, um 17.30 Uhr in der Basilika Knechtsteden kommen.

Seit 1982 bieten die Spiritaner mit „MissionarIn auf Zeit“ in Zusammenarbeit mit den Missionsschwestern vom Kostbaren Blut jungen Menschen die Möglichkeit für einen missionarischen Einsatz in Afrika oder Südamerika. Nach deren Rückkehr geben sie ihre Erfahrungen im Glaubensleben und in der Begegnung mit anderen Kulturen als Multiplikatoren in ihre Heimatgemeinden weiter. Vor ihrer Abfahrt erhalten sie in Knechtsteden eine fundierte und vielseitige Ausbildung. „Wir sind uns unserer Verantwortung für die jungen Menschen, die wir aussenden, und für diejenigen, die sie als Gäste aufnehmen, bewusst“, sagt Anne Arenhövel, eine der Leiterinnen des Ausbildungsteams, das nach 32 Jahren in Stuttgart seit 2017 seinen Sitz wieder in Knechtsteden hat, wo es 1982 gegründet wurde.