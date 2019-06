Kloster Knechtsteden : Klosterbibliothekar referierte über Juden- und Christentum

Knechtsteden Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Riten, Sprache und Musik im Judentum und Christentum auszuloten – dieser gigantischen Herausforderung stellte sich Heiner Gerken in der historischen Klosterbibliothek mit Bravour.

Jüdischer und christlicher Glaube, diese Erkenntnis stellte sich unvermittelt ein, haben viel mehr miteinander zu tun als gemeinhin wahrgenommen wird. Und die Blicke richten sich immer erst darauf, wenn wieder einmal antijüdische Hetze salonfähig zu werden droht. Wie auch gerade ganz aktuell, wenn der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung vor dem Tragen der Kippa in aller Öffentlichkeit warnt. Dieser Hinweis gehörte unbedingt zum Abend in dieser geballte Bildung ausstrahlenden Bücherstube. Im weiteren Verlauf fesselte Heiner Gerken die Zuhörer mit kirchlichem Insiderwissen und frappierender Kenntnis jüdischen Glaubens- und Alltagslebens. Jude ist, wer Kind einer jüdischen Mutter ist, war zu erfahren, und die jüdische Weltverschwörung gehöre zum grausigen Repertoire der Hetze bei Israels Gegnern ebenso wie Brunnenvergiftungen im Mittelalter.

Jüdische und mitteleuropäische Musik sind einst eine regelrechte Fusion eingegangen, wobei der eine vom anderen kräftig abkupferte. Insgesamt kam dabei die viel gerühmte Weltgeltung abendländischer Klänge heraus. Literatur, Architektur, durch das Alte Testament in die Welt gebrachte Moralvorstellungen – alles das verdankt sich den Einflüssen aus dem Jordanland. Der vertraute Choral „Großer Gott, wir loben Dich“ wurde umstandslos in den jüdischen Gebrauch übernommen ebenso wie in den Synagogen aus drei deutschen Volksliedern ein neues Lied komponiert wurde.