Kloster Knechtsteden Pater inmitten Ikonen und Mönchsgesang

Ikonen gelten als den Glauben festigende Elemente. Von ihnen fühlt sich der orthodoxe Christ in den Bann gezogen. Sie vermitteln die Botschaft anhand charismatischer Verkünder oder biblischer Gestalten. An diesem bemalten und verkleideten Holz findet der Gläubige Trost und den Zugang zu Gott. Auch die Gottesmutter Maria zeigt sich auf einigen der zahlreichen die Wände bedeckenden Darstellungen. Was ist an alledem nun so besonders, was fesselt die große Aufmerksamkeit der Besucher, und was könnte sogar ein weltweites Vorbild sein? „Die Ikonen stehen für tiefen Glauben und Frömmigkeit“, antwortet Dieter Kamps zusammenfassend. Oft wird das Bekreuzen dargestellt, wenn auch andersherum als bei katholischen Christen. Sogar für die kleinen Querbalken an den Kreuzen mit ihrer Ausrichtung wird die Erklärung geliefert. Einer davon deutet auf den mitgekreuzigten Schächer, dem Jesus verheißen hat: „Heute noch wirst Du mit mir im Paradies sein.“