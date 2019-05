Kloster in Dormagen : Knechtsteden im Marienmonat Mai

Knechtsteden Das Kloster Knechtsteden mit seiner Basilika ist nicht nur im Mai Ziel vieler Besucher: Pilger, Gottesdienstbesucher, Spaziergänger und Touristen werden gleichermaßen aufgenommen.

Mitten in der Natur, die gerade im Frühling durch frisches Grün beeindruckt, liegt das Kloster Knechtsteden – ein besonderer Ort in Dormagen: Dort ist die prächtige Basilika Ziel vieler Katholiken und anderer Reisender, die zum Gebet und zur Betrachtung der Schönheit anreisen. Darunter sind auch viele Maiandacht-Teilnehmer und Pilger, die den Mai, der neben dem Oktober der Mutter Jesu gewidmet ist, zu einer Wallfahrt nach Knechtsteden genutzt haben. Aus dem farbenfrohen Aufblühen der Natur im Frühling, der auch in Knechtsteden zu erleben ist, ergibt sich die Mariensymbolik des Monats Mai: Maria als Mutter Jesu bringt den Erlöser, den Heiland, in die Welt.