Klimschutzaktion „Earth Hour“ : Dormagen soll das Licht ausmachen

Schüler der Regenbogenschule in Dormagen malten Bilder, um sich an der Aktion zu beteiligen. Foto: Regenbogenschule

Dormagen Im Rahmen der „Earth Hour“ sollen alle Menschen weltweit die Lampen abschalten, um auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen. Die Stadt Dormagen bittet um Teilnahme – und geht selbst mit gutem Beispiel voran.

Erneut werden alle Dormagener dazu aufgerufen, das Licht auszuschalten. Denn die Umweltschutzorganisation WWF veranstaltet ihre jährliche Klimaschutzaktion „Earth Hour“, um auf Umwelt- und Klimaschutzprobleme aufmerksam zu machen. Alle Menschen werden gebeten, am Samstag, 27. März, von 20.30 bis 21.30 Uhr die Lichter auszuschalten. Auch die Stadt Dormagen beteiligt sich an der Aktion und ruft alle Bürger dazu auf, ebenfalls ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

Um ein deutliches Zeichen für den Klimaschutz zu setzen, beteiligen sich unzählige Menschen auf dem gesamten Erdball an der „Earth Hour“. Tausende Städte weltweit hüllen ihre bekanntesten Bauwerke in symbolische Dunkelheit. Auch in Dormagen werden einige Gebäude verdunkelt, wie etwa das Kreiskulturzentrum und die Mühle in Zons sowie die Klosterbasilika und das barocke Torhaus des Klosters Knechtsteden.