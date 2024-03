Klimawandel in Dormagen Gefahr vor Zecken steigt auch in Dormagen

In Panik verfallen müsse man in Dormagen deshalb aber nicht, „die großen Risikogebiete liegen eher in der Südhälfte Deutschlands“, wie Biologe Michael Stevens von der Biologischen Station des Rhein-Kreises Neuss in Knechtsteden betont. Nichtsdestotrotz sei bei Zecken immer Vorsicht angesagt, denn weder mit FSME noch mit Borreliose sei zu spaßen, wie Apothekerin Jessica Weber von der Martinus Apotheke in Zons erklärt. Die gute Nachricht: Gegen FSME gibt es eine wirksame Impfung. „Die würde ich auch unbedingt empfehlen, vor allem, wenn man in die entsprechenden Risikogebiete fährt“, rät sie. Zu denen gehören in NRW laut Michael Stevens auch der Kreis Solingen sowie das Emsland – beides ist nicht so weit weg.