Klimaschutz-Wettbewerb : „Stadtradeln“ ist in Dormagen gut gestartet

Dormagen Seit Freitag, 14. Juni, wird beim Wettbewerb „Stadtradeln“ in die Pedale getreten: Alle Kommunen im Rhein-Kreis Neuss wollen diejenige sein, die in drei Wochen bis zum 4. Juli die meisten Kilometer „erradelt“ hat.

Am Samstag informierten die Organisatoren, so auch Klimaschutzmanagerin Lena van der Kamp, über den Wettbewerb und das Prozedere beim Online-Eintrag. Auch „Stadtradel-Star“ Martin Ritterbach machte Werbung für das Stadtradeln. Der Nievenheimer ist seit über zehn Jahren Amateurradrennfahrer und Mitglied des RSC Nievenheim. Der Familienvater gehört auch zu den Organisatoren des 1. Dormagener Radrennens um den Fredy-Schmidtke-Gedächtnispokal am Samstag, 10. August.

Es gibt geführte Stadtradel-Touren: So findet am Samstag, 29. Juni, eine Radtour „Erneuerbare Energien in Dormagen“ statt (Treffpunkt: 14 Uhr am Historischen Rathaus). Geführt von Norbert Grimbach, geht es zum Conradshof (Biogasanlage) und zum Raphaelshaus (eigene Wasseraufbereitungsanlage). Anmeldungen für die Tour auch an lena.vanderkamp@stadt-dormagen.de. Infos unter 021333 257-831.