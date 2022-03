Klimaschutz : Stadt ruft zur „Earth Hour“ in Dormagen auf

Dormagen Auch in diesem Jahr nimmt die Stadt Dormagen wieder an der Klimaschutzaktion „Earth Hour“ teil. Eine besondere Aktion hat die Regenbogenschule geplant.

Alle Teilnehmenden werden gebeten, am Samstag, 26. März, von 20.30 bis 21.30 Uhr die Lichter ausgeschaltet zu lassen. Für eine Stunde soll es auf unserem Planeten ganz dunkel werden. Mit der „Earth Hour“ soll in diesem Jahr auch ein gemeinsames Zeichen für Frieden gesendet werden.

„In diesen Tagen wird uns mehr denn je bewusst, wie schnell wir alle unser gewohntes Leben verlieren können. Wir müssen mit ansehen, wie Krieg Städte und Existenzen vernichtet. Ebenso zerstört der Klimawandel jährlich zahlreiche Lebensräume von Tieren und Pflanzen“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld . „Dagegen müssen wir alle etwas unternehmen. Die ,Earth Hour‘ ist eine sehr gute Aktion, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.“ Um ein deutliches Zeichen zu setzen, beteiligen sich unzählige Menschen auf dem gesamten Erdball an der „Earth Hour“. Auch tausende Städte weltweit hüllen ihre bekanntesten Bauwerke in symbolische Dunkelheit. Auch in Dormagen werden mehrere Gebäude verdunkelt, wie das Kreiskulturzentrum und das Historische Rathaus.

Auch an der Regenbogenschule haben sich die und Schüler der Klasse 4a und der Umwelt-AG ebenfalls mit dem Klimaschutz beschäftigt: Sie haben Bilder gemalt, die dazu auffordern, elektrisches Licht durch andere Lichtquellen zu ersetzen. „Bereits kleine Kinder verstehen, wie wichtig es ist, auf unseren Planeten zu achten. Sie wissen beispielsweise, dass sie beim Händewaschen keine Wasserverschwendung betreiben sollen, dass Müll immer in einen Abfalleimer gehört und man lieber mit dem Fahrrad statt mit dem Auto fahren sollte. Die Kinder können bereits in jungen Jahren für Umwelt- und Klimaschutz sensibilisiert werden. So können sie von Anfang an vieles richtig machen“, sagt Klimaschutzmanagerin Lena van der Kamp und ruft alle auf, mitzumachen: „Schalten Sie für eine Stunde zuhause das Licht aus und werden Sie Teil einer weltweiten Bewegung!“